Bari, proroga lavori BRT su via Caldarola: divieti e cantieri fino al 24 febbraio

Proseguono i lavori per la realizzazione nel quartiere Japigia, finanziato con fondi europei del PNRR "Next Generation EU".

Rimangono in vigore il divieto di fermata su entrambe le carreggiate e il restringimento della carreggiata nel tratto interessato. Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli delle imprese esecutrici dei lavori e subappaltatrici, delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze, dei mezzi di soccorso pubblico e d’emergenza, nonché quelli diretti agli accessi carrabili privati e al servizio di persone con mobilità ridotta.

I lavori sulla carreggiata centrale di via Caldarola, tra viale Archimede e via Loiacono, procedono con la realizzazione delle corsie riservate esclusivamente ai mezzi BRT, mentre le corsie laterali resteranno destinate al traffico privato. Le operazioni prevedono la scarifica dell’asfalto esistente, la posa di una guaina rinforzante elettrosaldata, dello strato di binder e la colorazione in rosso del nuovo asfalto, simbolo del percorso BRT.

Particolare attenzione è stata posta alla tutela dei pini esistenti lungo il percorso: gli spartitraffico sono stati scavati solo per 6 centimetri e le radici protette con guaine specifiche. Questa fase del cantiere si concluderà entro mercoledì 28 gennaio, dando poi spazio all’installazione della segnaletica orizzontale. Successivamente, i lavori proseguiranno verso il centro cittadino per completare l’intero tratto stradale entro il 20 febbraio.

Per informazioni e aggiornamenti sui cantieri attivi o in fase di attivazione sul territorio cittadino è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.