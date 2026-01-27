Taranto, dipendenti ASL ancora senza buoni pasto e servizio mensa: Perrini sollecita la Regione Puglia

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,, torna a denunciare la mancata attuazione del servizio mensa e del riconoscimento dei buoni pasto per i lavoratori della

“I dipendenti della ASL TA continuano a essere lavoratori della sanità di serie B”, afferma Perrini. “Abbiamo già affrontato il tema in Commissione e in Consiglio regionale, approvando persino una mozione che impegnava il presidente della Regione e la Giunta a garantire l’applicazione uniforme del servizio mensa e dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. A oggi, però, tali impegni sono rimasti lettera morta e i lavoratori continuano a essere privati di un diritto fondamentale. Non è accettabile che all’interno dello stesso sistema sanitario esistano lavoratori di serie A e di serie B”.

Il consigliere ha annunciato la richiesta di un’audizione urgente in Commissione sanità, in seduta congiunta con la Commissione bilancio, per ottenere un cronoprogramma chiaro e un’informativa immediata sull’istituzione del servizio mensa o sul riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi. “Dopo le promesse, è il momento dei fatti”, conclude Perrini.