Giornata della Memoria, Trinitapoli ricorda le vittime della Shoah





TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli ricorda il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni, deportazioni e tragedie generate dall’odio, dal razzismo e dal totalitarismo. Ricordare non è solo un atto di memoria storica, ma un dovere civile e morale, indispensabile per comprendere il passato e costruire un futuro fondato sui valori della libertà, della dignità umana e del rispetto reciproco. La Shoah rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia mondiale e le sue testimonianze devono continuare a vivere nella coscienza collettiva, affinché simili atrocità non abbiano mai più a ripetersi.

In occasione della Giornata della Memoria, il Sindaco Francesco di Feo, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera Città di Trinitapoli, dichiara:

«Il Giorno della Memoria deve essere espressione di un comune sentire e di un impegno condiviso, non un semplice rito formale. Ricordare la Shoah è un dovere civile e morale, necessario per custodire le testimonianze di una delle più grandi tragedie della storia e per comprendere i drammi che ancora oggi derivano da totalitarismi, conflitti e odio. È compito delle istituzioni vigilare sulle libertà e rafforzare, soprattutto nei giovani, i valori di amicizia, tolleranza, rispetto delle diversità e convivenza civile, affinché si consolidino le fondamenta di un’Italia e di un’Europa più consapevoli e orientate verso un futuro di pace».