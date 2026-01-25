Giovinazzo, auto in fiamme nella notte: danni ad altre vetture e a una palazzina

BARI - Sono state necessarie circa due ore di lavoro ai vigili del fuoco del comando provinciale di Bari per domare un incendio che ha coinvolto un’auto, scoppiato intorno alle 2.30 della scorsa notte a Giovinazzo, nel Barese.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno però provocato danni ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze e alla facciata di un’abitazione.

Il calore sprigionato dal rogo ha inoltre sciolto alcuni portavasi in plastica collocati su un balcone e danneggiato gli intonaci di una palazzina adiacente. Sono in corso verifiche per chiarire l’origine dell’incendio.