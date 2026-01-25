Allerta meteo gialla in Puglia: piogge, temporali e vento forte dalle 14 di oggi

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 14 di oggi, 25 gennaio 2026, e per le successive 10 ore, per rischio idrogeologico, idrogeologico da temporali e vento su diversi settori della Puglia.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli ma localmente moderati. Sulla Puglia centrale le piogge saranno da isolate a sparse, con fenomeni localmente intensi ma con accumuli complessivamente deboli.

Attesi anche venti forti sud-orientali sulla Puglia meridionale e venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori appenninici.

L’allerta riguarda in particolare la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, attenzione nelle aree soggette ad allagamenti e lungo la viabilità esposta a vento e pioggia.