Giovinazzo, doppia esplosione al bancomat: danni alla banca e a un’auto parcheggiata

GIOVINAZZO - Ancora un colpo ai bancomat nel Barese. Nella notte, intorno alle 4, due forti esplosioni hanno scosso il centro di Giovinazzo dove alcuni malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della banca Monte dei Paschi di Siena.

L’ordigno ha distrutto il bancomat provocando ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito e svegliando di soprassalto i residenti della zona, spaventati dal boato. L’onda d’urto ha colpito anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze, rimasta danneggiata.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e l’avvio delle indagini, mentre si cercano elementi utili per risalire ai responsabili e verificare l’eventuale bottino portato via dal gruppo in fuga. L’episodio si inserisce nella scia di assalti agli sportelli automatici che nelle ultime settimane stanno interessando diversi comuni dell’area metropolitana barese.