Bitonto, scontro frontale tra due auto sulla SP 156: un morto e un ferito grave

BITONTO – Tragico incidente nella notte sulla strada provinciale 156, che collega Bitonto a Palese, alla periferia nord di Bari. Lo scontro frontale ha coinvolto due utilitarie, una Fiat Panda e una Citroen Picasso.

L’impatto è stato violento e ha provocato la morte di una persona, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause dello scontro, ma gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.