TecnoNidi JTF per Taranto, Borraccino: 'Venti milioni di euro dalla Regione Puglia per innovazione, occupazione e sostenibilità'

- “Attraverso una dotazione finanziaria complessiva di 20 mln di €, come Regione Puglia, intendiamo dare seguito a quanto stilato nel corso della precedente legislatura, confermando gli obiettivi prefissati per la provincia di Taranto. Grazie alle risorse del PN JTF 2021-2027 - Piano territoriale di Taranto, mettiamo a disposizione uno strumento che sia in grado di rispondere alle difficoltà occupazionali e produttive dettate dalla crisi industriale tarantina e, nel contempo, intendiamo favorire la transizione economica, ambientale e sociale al fine di creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione. L'Avviso TecnoNidi JTF è rivolto alle piccole imprese che, nella provincia di Taranto, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico, prevedendo forme di premialità e condizioni agevolate per le imprese femminili o società con una significativa presenza femminile nella compagine sociale. La dotazione finanziaria complessiva vieni suddivisa nel seguente modo: