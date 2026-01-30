TecnoNidi JTF per Taranto, Borraccino: 'Venti milioni di euro dalla Regione Puglia per innovazione, occupazione e sostenibilità'
TARANTO - “Attraverso una dotazione finanziaria complessiva di 20 mln di €, come Regione Puglia, intendiamo dare seguito a quanto stilato nel corso della precedente legislatura, confermando gli obiettivi prefissati per la provincia di Taranto. Grazie alle risorse del PN JTF 2021-2027 - Piano territoriale di Taranto, mettiamo a disposizione uno strumento che sia in grado di rispondere alle difficoltà occupazionali e produttive dettate dalla crisi industriale tarantina e, nel contempo, intendiamo favorire la transizione economica, ambientale e sociale al fine di creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione. L'Avviso TecnoNidi JTF è rivolto alle piccole imprese che, nella provincia di Taranto, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico, prevedendo forme di premialità e condizioni agevolate per le imprese femminili o società con una significativa presenza femminile nella compagine sociale. La dotazione finanziaria complessiva vieni suddivisa nel seguente modo:
- 12 mln di € per strumenti di ingegneria finanziaria
- 8 mln di € per contributi a fondo perduto e sovvenzioni soggette a condizione
Le iniziative che prevedono investimenti nell'ambito della valorizzazione industriale nel range di spesa compreso tra i 25.000 € e i 500.000 € devono essere riconducibili a una delle aree di innovazione individuate nella Strategia regionale per la specializzazione intelligente - Smart Puglia 2030 e alle Kets nei seguenti settori strategici che sono riconducibili alle finalità del JTF:
- Bio-nanotecnologie e salute dell'uomo e dell'ambiente
- Sistemi energetici e ambientali sostenibili
- Aerospazio e tecnologie collegate
Inoltre, il Fondo TecnoNidi JTF prevede due tipi di agevolazioni così articolate:
a. Un’agevolazione in conto impianti, pari al 100 % degli investimenti ammissibili costituita da:
- una sovvenzione pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
- un prestito rimborsabile pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili;
- una sovvenzione soggetta a condizione pari al 20% del totale degli investimenti ammissibili.
b. Una sovvenzione, come contributo in conto esercizio, pari al 90% delle spese di funzionamento ammissibili
Il nuovo Avviso prevede aiuti differenziati in funzione della tipologia di impresa richiedente:
- per i settori strategici e le imprese femminili previsti investimenti fino a € 300mila e spese di esercizio fino a € 200mila
- per i settori ordinari investimenti fino a € 250.000 e spese di esercizio fino a € 150mila
Le istanze preliminari dovranno essere inoltrate a partire dal 29 gennaio esclusivamente per via telematica, trattandosi di un Avviso a sportello, la misura non prevede scadenze per la presentazione delle domande, che avverrà tramite la piattaforma telematica moduli.regione.puglia.it”.
Ha dichiarato in una nota il consigliere Cosimo Borraccino.
Tags: Politica locale Puglia Taranto