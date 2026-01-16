Giunta Decaro, Forza Italia all’attacco: “Promessa di discontinuità tradita”

BARI - Dura presa di posizione del gruppo regionale di Forza Italia contro la nuova Giunta guidata dal presidente Antonio Decaro. In una nota congiunta, i consiglieri regionali Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte, Luigi Lobuono e Carmela Minuto contestano apertamente le scelte dell’esecutivo regionale, accusando il governatore di aver smentito gli impegni assunti in campagna elettorale.

“Non è cambiato nulla – affermano gli esponenti azzurri –. Con questa Giunta regionale, Decaro conferma di aver tradito la promessa di cambiamento e discontinuità rispetto al ventennio passato”. Secondo Forza Italia, la presenza di quattro assessori già parte della Giunta Emiliano in ruoli considerati strategici rappresenterebbe la prova evidente della continuità politica e amministrativa.

“Si tratta – sottolineano i consiglieri – di una scelta che determinerà un’azione di governo nella stessa identica direzione del passato, con risultati che i pugliesi conoscono molto bene e che sono ben lontani dalla narrazione proposta dal presidente durante la campagna elettorale”.

Il gruppo regionale di Forza Italia ribadisce così una linea di forte opposizione alla nuova Giunta, annunciando attenzione e vigilanza sulle future scelte dell’esecutivo regionale e sui provvedimenti che verranno adottati nei prossimi mesi.