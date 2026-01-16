Lutto nella musica italiana, addio al cantante Tony Dallara



Lutto nel mondo della musica italiana: è morto oggi a 89 anni il cantante Tony Dallara.





Con lo pseudonimo di Antonio Lardera, nato a Campobasso nel 1936 e cresciuto a Milano, è stato uno dei protagonisti della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta. Tra i primi "urlatori", segnò una svolta nello stile interpretativo con successi storici come "Come prima", "Romantica", "Ti dirò" e "Bambina, bambina".





Figlio di un ex corista della Scala, iniziò a cantare nei locali milanesi dopo vari lavori, diventando uno degli interpreti più popolari della sua generazione e lasciando un’impronta duratura nella canzone italiana.