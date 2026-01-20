Il presidente Decaro a Lecce per la festa di San Sebastiano: “Gratitudine ai corpi della Polizia locale”

LECCE – Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato alla cerimonia provinciale in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano degli agenti per la sicurezza e la crescita delle comunità.

“Celebrare San Sebastiano significa rinnovare ogni anno un momento di riflessione e gratitudine verso chi, con discrezione e senso del dovere, si prende cura delle nostre città, dei servizi pubblici e del rispetto delle regole”, ha dichiarato Decaro nel suo discorso.

Il presidente ha ricordato come, secondo il Capo dello Stato Mattarella, il sindaco sia “il terminale più esposto della Repubblica”, e che le donne e gli uomini della Polizia locale rappresentano “il volto e la voce di quel terminale”, impegnandosi quotidianamente a mantenere equilibrio tra rispetto delle regole e comprensione delle persone.

Decaro ha inoltre evidenziato le nuove competenze acquisite dai corpi della Polizia locale, dalla tutela dell’ambiente alla gestione dei grandi eventi, fino ad attività di polizia giudiziaria e ordine pubblico sotto la guida di procure e questure. “A queste donne e a questi uomini va la riconoscenza delle istituzioni e dei cittadini, insieme all’augurio di poter continuare a svolgere il proprio servizio con dignità, sicurezza e orgoglio”, ha aggiunto.

La cerimonia, organizzata dal Corpo della Polizia locale di Lecce con la collaborazione di As.Com. (Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia locale della Provincia di Lecce), si è svolta in piazza Sant’Oronzo, con la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti in servizio delle Polizie Locali d’Italia, e in Cattedrale con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Lecce.

Tra le autorità presenti, il prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno e la sindaca Adriana Poli Bortone hanno condiviso il momento di celebrazione e riconoscenza verso il Corpo della Polizia locale.