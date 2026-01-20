Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Costa Crociere manifesta interesse per l’ospitalità delle delegazioni

TARANTO – Dopo la procedura negoziata per l’affidamento delle navi destinate all’ospitalità delle delegazioni dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, conclusasi senza la presentazione di offerte, la Compagnia Costa Crociere ha formalmente manifestato il proprio interesse.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi avvierà subito le interlocuzioni con Costa Crociere per approfondire gli aspetti tecnici e operativi necessari alla definizione dei servizi richiesti, in vista della fornitura delle navi per l’evento.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, ha espresso soddisfazione per l’interesse della compagnia e ha auspicato una rapida e proficua collaborazione, fondamentale per garantire il successo della manifestazione sportiva.