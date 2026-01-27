Incendio alla chiesa di San Gabriele, Leccese: “Vicini ai volontari della S.G.S., colpo durissimo”

BARI – Il sindaco di Bariha fatto visita ai volontari della, duramente colpiti dall’incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì all’interno del recinto della, dove sono state distrutteutilizzate per il servizio di soccorso.

«Un colpo pesante per chi ogni giorno è in strada ad aiutare gli altri», ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato su Facebook, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’impatto diretto sull’attività di volontariato svolta dalla S.G.S.

Le fiamme non hanno risparmiato nemmeno alcuni locali della chiesa, dove erano custoditi pasta, biscotti e altri beni di prima necessità raccolti per la Caritas e destinati alle famiglie del territorio. Materiali andati distrutti, ma che rappresentavano molto più di semplici scorte alimentari. «Dietro quei beni c’erano gesti di solidarietà, tempo donato, attenzione per chi è più fragile», ha evidenziato Leccese.

Il sindaco ha voluto esprimere personalmente la vicinanza delle istituzioni ai volontari e raccogliere il loro appello: dopo i danni subiti, ora più che mai serve sostegno per consentire alla S.G.S. di continuare a operare sul territorio.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio, mentre la comunità si mobilita per non lasciare soli coloro che, ogni giorno, prestano aiuto agli altri.