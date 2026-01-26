La Cecchina: ultimi giorni per il capolavoro teatrale di Piccinni al Petruzzelli
EDOARDO GIACOVAZZO - Ultimi giorni per lo stupendo spettacolo teatrale della Fondazione Petruzzelli, che ha inaugurato il triennio dedicato a Niccolò Piccinni con un allestimento elegante e sorprendentemente moderno del suo capolavoro del 1760.
|ph_Clarissa Lapolla
Una produzione che riafferma la vitalità teatrale di Piccinni. Guardare lo spettacolo dal vivo è stato incredibile, un vero mix di emozioni che seguivano costantemente la musica, la lirica e la trama. Vorrei svelarvi alcuni spoiler, ma preferisco che siano scoperti dal vivo con i vostri occhi.