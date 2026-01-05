Incendio di Capodanno a Crans-Montana, rientrano in Italia le giovanissime vittime
CRANS-MONTANA - Terminata ieri l’identificazione, un volo dell’Aeronautica Militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il C-130 partirà questa mattina da Sion e atterrerà a Milano Linate.
Lo Stato italiano si farà carico anche delle spese funebri. L’ambasciatore in Svizzera, Cornado, ha definito l’evento come “una tragedia evitabile”, esprimendo amarezza per quanto accaduto.