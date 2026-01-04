Incidente mortale all’alba sulla Salice–Campi: un morto e un ferito grave

LECCE - Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba lungo la Strada Provinciale 120 che collega Salice Salentino a Campi Salentina. Erano circa le 5:13 quando una BMW, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita improvvisamente fuori strada, schiantandosi con estrema violenza.

L’impatto non ha lasciato scampo al conducente del veicolo, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Drammatiche le condizioni del passeggero, soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Salice Salentino e il Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Campi Salentina, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo, valutando eventuali fattori come l’alta velocità, le condizioni del manto stradale o un possibile malore del conducente.

La notizia ha scosso le comunità locali, ancora una volta colpite da una tragedia della strada nelle ore notturne e all’alba, tra le più insidiose per la guida.