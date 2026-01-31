Grottaglie: due 20enni denunciati per ricettazione, porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale

GROTTAGLIE - La Polizia di Stato ha denunciato in stato didue giovani diresidenti a Grottaglie, ritenuti presunti responsabili dei reati di, commessi in concorso tra loro.

L’allarme è scattato nella notte, quando il personale del Commissariato di Grottaglie è stato allertato per la presenza di due giovani, travisati con caschi integrali, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di una stazione di servizio alla periferia della città. Considerando i numerosi furti recentemente avvenuti in zona, gli agenti hanno intimato l’alt ai sospettati mentre transitavano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata.

Il conducente, nel tentativo di eludere il controllo, ha perso il controllo del mezzo e, complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha urta violentemente un’auto della Polizia. Nonostante la caduta, i due sono fuggiti nelle campagne circostanti, approfittando dell’oscurità.

Sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno rinvenuto una pistola a salve priva del tappo rosso, con caricatore completo di proiettili, e lo scooter rubato pochi giorni prima. Successivamente, i poliziotti hanno identificato i due giovani presso le rispettive abitazioni, recuperando anche caschi e indumenti sporchi di terra e foglie, con evidenti abrasioni dovute alla caduta.

Messo di fronte alle prove raccolte, i due 20enni hanno amesso le proprie responsabilità. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

Si sottolinea che, come da principio di diritto, gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.