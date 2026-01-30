Investe 24enne e fugge, poi si presenta ai vigili e si autodenuncia a Taranto

TARANTO - Un ragazzo di 24 anni è stato investito in via Cannata, nel quartiere Paolo VI di Taranto, da un automobilista che inizialmente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, all’altezza di una rotatoria. Il giovane, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Dopo alcune ore dall’incidente, il conducente del veicolo si è presentato spontaneamente al Comando della Polizia Locale, autodenunciandosi. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e definire le responsabilità.