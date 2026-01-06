La Befana arriva dal mare per educare al rispetto dell’ambiente: l’iniziativa di Retake sul lungomare

BARI - Un’Epifania diversa dal solito, simbolica e dal forte valore educativo, quella andata in scena oggi, 6 gennaio 2026, sul lungomare con l’evento, promosso da Retake per sensibilizzare i più piccoli al rispetto del mare e dell’ambiente costiero.

Protagonisti della mattinata sono stati circa 30 bambini tra i 5 e i 10 anni, coinvolti in sketch, giochi e momenti ludico-educativi pensati per trasmettere in modo semplice e immediato l’importanza della tutela dell’ecosistema marino. Un’iniziativa che ha scelto il linguaggio dell’immaginazione per affrontare un tema quanto mai attuale.

A rendere l’evento particolarmente suggestivo è stato l’arrivo delle Befane direttamente dal mare, a bordo di SUP. Le “Befane del mare” hanno raggiunto la riva attraccando sul lungomare, dove ad attenderle c’erano volontari e bambini. Ognuna portava con sé una lettera che, una volta riunite, ha composto il messaggio simbolo dell’iniziativa: “Amate il mare”.

Ma le Befane non sono arrivate sorridenti. Al contrario, si sono presentate arrabbiate e deluse: durante il loro percorso avevano trovato rifiuti in acqua e lungo la costa, tanto da essere costrette a utilizzare il sacco dei regali per raccoglierli, trasformandolo in uno strumento improvvisato di pulizia. Un gesto semplice ma di grande impatto, che ha permesso di spiegare ai bambini come l’incuria e i comportamenti scorretti possano avere conseguenze concrete sull’ambiente marino.

«Abbiamo scelto di parlare ai bambini con il linguaggio del gioco e dell’immaginazione, ma senza edulcorare la realtà – ha spiegato Annalisa Condurro, responsabile di Retake Brindisi –. Le Befane arrabbiate sono il riflesso di ciò che il mare subisce ogni giorno. Vedere i bambini comprendere questo messaggio, emozionarsi e fare domande è il segnale che stiamo seminando consapevolezza. È da qui che nasce il rispetto per l’ambiente: dall’educazione e dall’esempio».

Attraverso la narrazione, il coinvolgimento diretto e l’esperienza concreta, l’iniziativa ha rafforzato nei più piccoli la consapevolezza che il mare è un bene comune da rispettare e proteggere ogni giorno, a partire dai gesti quotidiani. Un’Epifania che ha lasciato in dono non solo sorrisi, ma soprattutto un messaggio chiaro e duraturo.