La magia della Città Vecchia: lunedì la Notte Bianca degli Ipogei a Taranto

TARANTO - Taranto si prepara a vivere una serata unica tra storia e mistero:, torna la, un evento che apre straordinariamente al pubblico i suggestivi ambienti sotterranei della Città Vecchia.

Un’iniziativa ormai consolidata, capace di richiamare visitatori italiani e stranieri, che fa parte del progetto Taranto Grand Tour. L’obiettivo è valorizzare in modo sinergico la città vecchia, patrimonio culturale e storico di grande rilievo, offrendo un’esperienza immersiva e originale.

Durante la serata sarà possibile visitare sette ipogei: i palazzi Galeota, Spartera, Stola, Portacci, Antonelli, le scuderie di Palazzo Pantaleo e la Casa natia di Sant’Egidio. Grazie a un unico ticket di 8 euro (gratis per i bambini sotto i 12 anni), i visitatori potranno muoversi in autonomia tra vicoli e piazzette, seguendo una mappa che guiderà il percorso tra i vari siti.

Gli ipogei raccontano secoli di storia: dai tagli di cava di età greca, ai resti di strutture romane e medievali, fino agli ambienti utilizzati per scopi produttivi, abitativi, cultuali o come ricoveri per animali. “Nelle scorse edizioni – spiegano i promotori – abbiamo accolto migliaia di persone provenienti da altre regioni e nazioni. Il percorso permette di scoprire i luoghi più significativi dell’antica Acropoli greca di Taranto”.

L’evento si distingue anche per la visita autonoma: non si tratta di tour guidati tradizionali, ma di un’esperienza flessibile in cui personale specializzato è presente in ogni ipogeo per fornire informazioni storiche e culturali. Dalle 18:30, presso l’Info Point accanto al Ponte Girevole, sarà possibile convertire la prenotazione online in ticket cartaceo e ritirare la mappa dell’itinerario.

A causa della conformazione dei locali sotterranei, l’attività è sconsigliata a persone con disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online al link https://bit.ly/NotteBiancaIpogei o in contanti all’Info Point.

La Notte Bianca degli Ipogei rientra nel cartellone “Natale Diffuso”, organizzato da associazioni culturali ed enti del terzo settore, con il patrocinio di Confcommercio Taranto, e conferma ancora una volta come la valorizzazione del patrimonio storico possa trasformarsi in un’esperienza culturale affascinante e coinvolgente.