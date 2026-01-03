Il Cross del Salento a Gallipoli inaugura la stagione invernale 2026 in Puglia
Domenica 4 gennaio la prima prova CROSSinPUGLIA e CdS Giovanile: percorso rinnovato, organizzazione d’eccellenza e una storica manifestazione che conferma il ruolo centrale di FIDAL nel movimento della corsa campestre
Il nuovo anno dell’atletica pugliese prende slancio dal cuore del Salento, dove il Cross del Salento torna a richiamare atleti da tutta Italia. Domenica 4 gennaio Gallipoli farà da cornice alla ventiduesima edizione della gara, che inaugura il circuito CROSSinPUGLIA e il CdS Giovanile, confermando il ruolo della manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi della corsa campestre regionale e nazionale.
La competizione, gara nazionale di corsa campestre di livello “Bronze”, si svolgerà presso l’Ecoresort Le Sirenè ed è organizzata dalla Asd Atletica Capo di Leuca, presieduta da Eleonora D’Amore. È valida come 1ª Prova CROSSinPUGLIA per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (incluse tutte le sotto-categorie Master) e come 1ª Prova CdS Giovanile per le categorie Ragazzi e Cadetti. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia e dai Comuni di Ugento e Gallipoli, e si svolge in collaborazione con Caroli Hotels e il Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo. La gara è autorizzata dal CONI e dal Comitato regionale della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Lo storico Cross del Salento aprirà ufficialmente la stagione invernale delle gare in Puglia, offrendo agli atleti un banco di prova ideale in vista dei numerosi appuntamenti regionali e nazionali. Il nuovo percorso da 2 km si sviluppa su un manto misto tra sentieri erbosi molto veloci e tratti tecnici leggermente ondulati, adatti a tutti gli specialisti della corsa campestre e capaci di rendere la gara spettacolare dalla partenza all’arrivo.
Nelle sue 22 edizioni, il Cross del Salento ha ospitato i Campionati Italiani Master di specialità nel 2011 e nel 2017 e punta, con il supporto di FIDAL Puglia, a candidare nuovamente la città di Gallipoli come sede di un campionato italiano per il 2027. L’Ecoresort Le Sirenè, struttura del Gruppo Caroli Hotels, garantisce un’accoglienza ideale con oltre 300 posti letto disponibili direttamente sul campo gara.
Per informazioni, iscrizioni e offerte per il weekend sportivo è disponibile il link https://www.icron.it/newgo/#/evento/20254353
Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 23:59 del primo gennaio.
Gli atleti si confronteranno sulle distanze previste dal regolamento: Seniores e Promesse Under 23 correranno sui 10 chilometri (8 km per le donne), gli Juniores Under 20 sugli 8 chilometri (5 km per le donne), gli Allievi Under 18 sui 5 chilometri (4 km per le donne), i Cadetti Under 16 sui 3 chilometri (2 km per le donne), mentre Ragazzi e Ragazze Under 14 affronteranno i 1500 metri. Per il circuito CROSSinPUGLIA saranno assegnati 30 punti al primo classificato, 29 al secondo, 28 al terzo e così via fino al 29° atleta, al quale verranno attribuiti 2 punti. Il ritrovo di atleti e giuria è fissato alle 9.00 per Senior Master, Master Maschili e Promesse; le partenze, a partire dalle ore 9:30, proseguiranno per tutta la mattinata fino alle ultime batterie delle categorie Ragazzi e Ragazze, previste alle 13.15 e alle 13.30.
«Il Cross del Salento 2026 – sottolinea Gianluca Scarcia, responsabile organizzativo Atletica Capo di Leuca – rappresenta per noi molto più di una gara: è un progetto sportivo che unisce tradizione, territorio e qualità organizzativa. In un contesto nazionale sempre più competitivo, riuscire a confermare anche per il 2026 un evento di questo livello significa valorizzare la corsa campestre nel Sud Italia e offrire agli atleti un appuntamento tecnico di assoluto rilievo. Gallipoli e il Salento si confermano una cornice ideale, capace di coniugare sport, natura e accoglienza. Continuiamo a investire con passione e professionalità affinché questa manifestazione resti un punto di riferimento nel calendario nazionale FIDAL».
«Con questa prima tappa – seppur anticipata rispetto al tradizionale calendario – diamo ufficialmente avvio alla stagione – sostiene il presidente della Fidal Puglia, Eusebio Haliti. Il Cross del Salento rappresenta da sempre un momento identitario per il nostro movimento: unisce storia, qualità tecnica e una capacità organizzativa che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi. Iniziare da Gallipoli significa partire con il passo giusto, in un contesto che valorizza gli atleti e restituisce alla corsa campestre il suo scenario più autentico: natura, fatica, ritmo e passione. Il nuovo percorso, veloce ma selettivo, offrirà un banco di prova ideale per tutte le categorie, dai giovani ai più esperti, confermando la volontà di Fidal Puglia di investire su eventi che sappiano coniugare tradizione e visione. Siamo certi – conclude Haliti – che questa edizione del Cross del Salento saprà ancora una volta essere un punto di partenza energico per una stagione che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti di alto livello».
Seguici su: https://puglia.fidal.it/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61569677314421
Instagram https://www.instagram.com/atletica_puglia/