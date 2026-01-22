Lesina, commissariamento del Comune: la nota di Lesina Futura invita a responsabilità e rispetto delle istituzioni

LESINA – La lista civicaè intervenuta in merito al recente, sottolineando che si tratta di un momento delicato per la comunità.

Secondo la nota, il provvedimento non deriva da scelte politiche, ma discende dall’esecuzione della sentenza del TAR Puglia del 17 gennaio 2026, che ha annullato le consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 in quattro sezioni, a seguito delle irregolarità riscontrate sul voto assistito.

“La Prefettura ha operato nel pieno rispetto delle proprie competenze istituzionali, dando seguito a una decisione dell’autorità giudiziaria amministrativa”, si legge nel comunicato. Lesina Futura sottolinea che ogni diversa rappresentazione dei fatti non corrisponde alla realtà e ribadisce che il proprio operato è sempre stato improntato al rispetto delle istituzioni, delle regole democratiche e della legalità, senza finalità strumentali.

La lista civica invita la cittadinanza a mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso in questa fase delicata, auspicando che la situazione possa concludersi al più presto, ripristinando piena giustizia, legalità e serenità nella vita del Comune e della comunità lesinese.