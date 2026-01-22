Bari, lavori BRT su Corso Vittorio Veneto: da domani restringimento carreggiata e modifiche a bus e navette

BARI – Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi europei del PNRR “Next Generation”, Misura M2C2 – Inv 4.2. Da domani, venerdì 23 gennaio, prenderanno il via gli interventi per la linea verde sul tratto di Corso Vittorio Veneto compreso tra via Brigata Regina e piazza Massari.

Per consentire i lavori, un’ordinanza comunale prevede il restringimento di carreggiata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto tra via Brigata Regina e piazza Massari, e su via Brigata Regina, lato destro in direzione Corso Vittorio Veneto, per circa 25 metri. È inoltre istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli su Corso Vittorio Veneto, ambo i lati, e su via Brigata Regina, lato destro in prossimità dell’incrocio con Corso Vittorio Veneto.

Dal 23 al 27 gennaio saranno temporaneamente soppresse alcune fermate delle linee 2/, 22, 27, 42 e delle navette A e AB. Per le navette A e AB sarà istituito un capolinea provvisorio in via Brigata Regina, all’ultimo isolato prima dell’incrocio semaforico con Corso Vittorio Veneto. Per tutte le linee interessate sarà attiva una fermata provvisoria in piazza Massari/Isabella D’Aragona, lato Questura. Alcune fermate lungo Corso Vittorio Veneto, come fronte Anagrafe, fronte GdF e Park & Ride ex multiservizi, saranno temporaneamente soppresse, con indicazioni di fermate alternative nelle vicinanze.

Per informazioni e aggiornamenti sui cantieri e sulle modifiche alla viabilità, è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. I lavori fanno parte di un più ampio intervento di trasformazione urbana e mobilità sostenibile volto a migliorare il trasporto pubblico e la connessione tra le principali aree cittadine.