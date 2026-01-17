Lutto nel mondo del calcio, addio al presidente della Fiorentina Rocco Commisso



Lutto nel mondo del calcio: Rocco Commisso, presidente italoamericano della Fiorentina dal 2019, è morto negli Stati Uniti a 76 anni dopo un periodo di cure.





La notizia ha scosso il calcio italiano e il mondo viola, già provato da una stagione difficile.





Imprenditore e uomo profondamente legato alla famiglia, Commisso è ricordato per il suo amore sincero per la Fiorentina, per la vicinanza ai tifosi e al settore giovanile e per aver lavorato fino agli ultimi giorni. Sotto la sua guida il club ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.