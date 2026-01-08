Maltempo nel Foggiano: neve e ghiaccio, scuole chiuse in diversi comuni

FOGGIA - La neve e il ghiaccio che stanno interessando in queste ore il territorio del Foggiano hanno spinto diversi sindaci a emanare ordinanze di chiusura delle scuole. La Capitanata, già dalla serata di ieri, è stata colpita da una forte ondata di maltempo, con precipitazioni nevose diffuse in numerosi comuni.

A Monte Sant’Angelo sono caduti circa 10 centimetri di neve. Il sindaco Pierpaolo D’Arienzo ha disposto, per la giornata di oggi, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del Centro comunale di raccolta, del cimitero e delle aree a verde, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Scuole chiuse anche a San Marco in Lamis, dove la neve ha reso critiche le condizioni di viabilità. Situazione analoga sui Monti Dauni: stop alle attività scolastiche anche ad Anzano di Puglia e Faeto.

Le amministrazioni locali continuano a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, mentre si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone interne e montane del territorio.