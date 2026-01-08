Prima neve dell’anno sulla Murgia, imbiancata Minervino Murge
MINERVINO MURGE - Prima nevicata dell’anno sulla Murgia. Nella notte, complice il sensibile abbassamento delle temperature, la neve ha imbiancato l’abitato di Minervino Murge e le campagne circostanti, regalando un suggestivo scenario invernale.
Al momento non si segnalano disagi alla circolazione: la viabilità risulta regolare e tutte le strade sono percorribili. La situazione resta sotto controllo, con le autorità locali che monitorano l’evolversi delle condizioni meteorologiche.