Mottola, arrestati tre uomini per rapina aggravata a un’azienda

MOTTOLA – I carabinieri di Mottola hanno arrestato e posto ai domiciliari tre uomini di 40, 41 e 44 anni accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo le indagini, i tre si sono recati a bordo di un’auto presso un’azienda locale, dove hanno avvicinato il titolare chiedendo 500 euro sotto minaccia, facendo riferimento all’uso di armi.

Anche il figlio dell’imprenditore è stato intimidito e aggredito fisicamente, ma fingendo un malore è riuscito a contattare un parente che ha chiamato il 112. I tre hanno quindi sottratto una cassa contenente numerosi utensili da lavoro all’interno del capannone, tentando la fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno intercettato e bloccato i responsabili, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario.