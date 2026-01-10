Palma cade su un’auto a Trani, due feriti lievi. Torna la neve nel Foggiano

TRANI - Tragedia sfiorata nel pomeriggio a, dove una delle storiche palme situate davanti alla chiesa di, in, è improvvisamente crollata sulla carreggiata, colpendo un’auto in transito. I due occupanti della vettura sono rimasti, mentre il mezzo ha riportato. Sul posto sono intervenuti ie laper mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti.

Nel frattempo, il maltempo continua a interessare la provincia di Foggia, dove in diverse zone è tornata la neve. A Monte Sant’Angelo, il comune più alto del Gargano con i suoi quasi 800 metri di altitudine, i fiocchi hanno ricominciato a cadere nel pomeriggio. Neve anche a San Marco in Lamis, dove, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato rinviato un concerto di chitarra e violino previsto per la serata presso il convento di San Matteo.

Sui Monti Dauni, lievi fiocchi misti a pioggia hanno interessato Faeto, il comune più alto dell’area con i suoi 866 metri. Al momento la situazione resta sotto controllo. Nei giorni scorsi, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, le precipitazioni nevose avevano già costretto diversi sindaci del Foggiano a disporre la chiusura delle scuole, provvedimento esteso in alcuni comuni anche alla giornata successiva a causa della presenza di ghiaccio sulle strade.

Le temperature rimangono rigide in tutta la provincia, mentre prosegue il monitoraggio delle condizioni meteo e della viabilità.