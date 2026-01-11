Serie C, girone C: il Foggia cade a Potenza, il Sorrento vince 2-1

Sconfitta amara per il Foggia, che perde 2-1 contro il Sorrento allo stadio “Viviani” di Potenza nella ventunesima giornata del girone C di Serie C. Una gara combattuta e ricca di occasioni, decisa nel finale da una prodezza dalla distanza.

Nel primo tempo è il Sorrento a partire meglio. Già al 1’ Cangianiello va vicino al vantaggio, mentre al 9’ Sabbatani, di testa, non riesce a schiacciare il pallone in porta. Il Foggia prova a rispondere al 38’ con Garofalo, il cui destro non inquadra lo specchio. Al 42’ i rossoneri trovano però il gol del vantaggio: cross di Garofalo e Bevilacqua, con un tocco di destro a porta vuota, porta avanti il Foggia. La reazione del Sorrento è immediata e al 45’ arriva il pareggio firmato da Sabbatani, bravo a girare di sinistro su passaggio di Cangianiello.

Nella ripresa il match resta equilibrato. Al 10’ D’Ursi sfiora il gol su punizione per il Sorrento, mentre un minuto dopo Garofalo va a un passo dal nuovo vantaggio per il Foggia. Al 29’ Ricci non riesce a concretizzare una buona occasione per gli ospiti. Quando la partita sembra avviarsi verso il pareggio, al 42’ arriva l’episodio decisivo: Shaw trova la rete della vittoria con una spettacolare conclusione di sinistro da oltre 30 metri, che non lascia scampo al portiere rossonero.

Con questo risultato il Foggia resta terzultimo in classifica con 19 punti, appaiato al Trapani. Il Sorrento sale invece all’undicesimo posto con 24 punti. Nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C, domenica 18 gennaio, il Foggia tornerà in campo allo stadio “Zaccheria”, dove alle 20.30 affronterà il Giugliano.