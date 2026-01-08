Provincia Bat, Parrini: “Dimissioni immediate del presidente Lodispoto necessarie per superare la crisi politica”

BARLETTA - ANDRIA - TRANI – Sulla vicenda giudiziaria che coinvolge l’amministrazione della, il senatore, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e commissario del Pd per la Bat, ha espresso oggi la propria posizione con una nota ufficiale.

Parrini ha dichiarato di avere fiducia nel lavoro della magistratura e auspicato che emerga l’estraneità delle persone coinvolte ai fatti corruttivi contestati. Tuttavia, sottolinea, in sede politica è necessario ribadire il giudizio negativo sull’operato del presidente Lodispoto, in particolare sulla gestione dei rifiuti e sulle modalità di coinvolgimento della maggioranza nelle decisioni di governo.

Il senatore ricorda che il Pd aveva progressivamente ritirato deleghe e incarichi, per poi decidere, insieme ai sindaci del centrosinistra, il passaggio all’opposizione. “Proprio per la sussistenza di questa grave crisi politica, suscettibile di creare situazioni di stallo che non sono nell’interesse dei cittadini della provincia – afferma Parrini – sono tra quanti ritengono necessario e non rinviabile un passo indietro del presidente Lodispoto. Le sue immediate dimissioni sarebbero un atto di responsabilità e consentirebbero la contemporanea elezione del consiglio provinciale e di un nuovo presidente in primavera”.

La nota del senatore mette dunque in evidenza la separazione tra le valutazioni giudiziarie e quelle politiche, ribadendo la volontà del Pd di affrontare la crisi provinciale con un rinnovamento della leadership istituzionale.