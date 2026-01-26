Puglia, consegnati i piani aziendali per l’abbattimento delle liste d’attesa

BARI – Tutte lehanno trasmesso i piani sperimentali per l’abbattimento dei tempi di attesa, come previsto dalla, che fissava come termine la giornata odierna.

I documenti descrivono le azioni che saranno messe in campo per recuperare le prestazioni oltre soglia, con priorità U (Urgenti) e B (Brevi), e in alcuni casi includono anche i ricoveri ospedalieri in lista d’attesa. Tra le misure più diffuse, la quasi totalità delle aziende ha indicato l’estensione degli orari degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend.

Ogni azienda ha previsto percorsi di tutela specifici, in particolare per i pazienti oncologici e fragili, e ha indicato le attività di monitoraggio per garantire l’appropriatezza prescrittiva e il rispetto dei piani sperimentali.

I piani sono ora in fase di valutazione da parte dell’assessorato regionale, del Dipartimento e dell’AReSS. Terminata la validazione, entro venerdì saranno approvati con provvedimento di Giunta, così da consentire l’avvio delle attività di recupero a partire dal 1° febbraio.