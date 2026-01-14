Puglia a Miami, Pagliaro, Caroli e Spina: Corte dei Conti conferma spreco e zero ritorno per imprese e Regione

BARI – La missione della Regione Puglia a Miami del dicembre 2024 finisce sotto la lente della Corte dei Conti, confermando quanto denunciato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Secondo il fascicolo aperto dai magistrati contabili, le modalità di spesa risultano «certamente non trasparenti», con un bando considerato «farsa», vincitori scelti prima della gara e concorrenti più competitivi scartati senza motivazioni.

Il caso riguarda la partecipazione della Regione alla Design Week di Miami e in particolare l’evento Puglia Lovers nello store Natuzzi, finanziato con oltre 170mila euro. La Corte dei Conti contesta che il denaro pubblico non abbia promosso la Puglia ma sia servito a finanziare un evento privato mascherato da iniziativa pubblica, con zero ritorno d’immagine.

A questa somma si aggiungono i 90mila euro concessi alla società S-Editions di Cristiano Seganfreddo e i 50mila euro all’artista Agostino Iacurci per un murale realizzato sempre nello store Natuzzi. Secondo i consiglieri FdI, le iniziative avrebbero potuto tranquillamente svolgersi nel quartiere fieristico di Miami, evitando così sprechi.

La Procura regionale della Corte dei Conti ha notificato l’invito a dedurre al direttore generale di PugliaPromozione, Luca Scandale, e ai funzionari Carmela Antonino e Alfredo De Liguori, citando più volte anche l’allora assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, presente alla missione. I magistrati contabili chiedono spiegazioni dettagliate entro 45 giorni.

“Finalmente sarà fatta chiarezza – dichiarano Pagliaro, Caroli e Spina –. Politicamente Fratelli d’Italia non intende fermarsi e tornerà a sollevare l’argomento appena insediate le Commissioni, per analizzare la gestione di PugliaPromozione negli ultimi anni”.