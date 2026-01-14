Puglia a Miami, Pagliaro, Caroli e Spina: Corte dei Conti conferma spreco e zero ritorno per imprese e Regione
BARI – La missione della Regione Puglia a Miami del dicembre 2024 finisce sotto la lente della Corte dei Conti, confermando quanto denunciato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro, Luigi Caroli e Tonia Spina. Secondo il fascicolo aperto dai magistrati contabili, le modalità di spesa risultano «certamente non trasparenti», con un bando considerato «farsa», vincitori scelti prima della gara e concorrenti più competitivi scartati senza motivazioni.
Il caso riguarda la partecipazione della Regione alla Design Week di Miami e in particolare l’evento Puglia Lovers nello store Natuzzi, finanziato con oltre 170mila euro. La Corte dei Conti contesta che il denaro pubblico non abbia promosso la Puglia ma sia servito a finanziare un evento privato mascherato da iniziativa pubblica, con zero ritorno d’immagine.
A questa somma si aggiungono i 90mila euro concessi alla società S-Editions di Cristiano Seganfreddo e i 50mila euro all’artista Agostino Iacurci per un murale realizzato sempre nello store Natuzzi. Secondo i consiglieri FdI, le iniziative avrebbero potuto tranquillamente svolgersi nel quartiere fieristico di Miami, evitando così sprechi.
La Procura regionale della Corte dei Conti ha notificato l’invito a dedurre al direttore generale di PugliaPromozione, Luca Scandale, e ai funzionari Carmela Antonino e Alfredo De Liguori, citando più volte anche l’allora assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, presente alla missione. I magistrati contabili chiedono spiegazioni dettagliate entro 45 giorni.
“Finalmente sarà fatta chiarezza – dichiarano Pagliaro, Caroli e Spina –. Politicamente Fratelli d’Italia non intende fermarsi e tornerà a sollevare l’argomento appena insediate le Commissioni, per analizzare la gestione di PugliaPromozione negli ultimi anni”.