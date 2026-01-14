Lizzanello, aggredita da un cane: bulldog ucciso, donna incinta ricoverata

LIZZANELLO – Una donna di 49 anni, incinta, è stata ricoverata nel reparto di ostetricia dell’ospedaledopo essere stata vittima di un grave shock emotivo provocato dall’aggressione subita dal suo cane, un bulldog.

Secondo quanto ricostruito, il bulldog è stato attaccato e ucciso da un altro cane, un American Staffordshire Terrier, che si trovava libero e senza museruola. Le ferite riportate dal bulldog erano troppo gravi perché potesse salvarsi. La donna, colta dal malore in seguito alla violenza dell’aggressione, ha rischiato di perdere il bambino.

Il proprietario dell’amstaff è stato denunciato a piede libero, mentre il cane è stato trasferito in canile a disposizione dell’autorità giudiziaria.