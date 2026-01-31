Ricerca e prevenzione al Carnevale di Putignano: l’IRCCS De Bellis presenta il progetto EvòLiveR

PUTIGNANO - L’IRCCS “Saverio De Bellis” sarà protagonista dell’edizione 2026 del Carnevale di Putignano, giunto alla 632ª edizione, con un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla ricerca sulle patologie epatiche e metaboliche. La manifestazione, tra le più antiche e significative d’Italia, rappresenta un contenitore culturale capace di dialogare con pubblici diversi, unendo tradizione e contemporaneità.

In questo contesto, l’Istituto ha scelto di portare la salute al centro della scena, favorendo un contatto diretto tra ricerca scientifica e cittadini. Al cuore dell’iniziativa c’è il progetto EvòLiveR, che studia la Steatosi Epatica Associata a Disfunzione Metabolica (MASLD), condizione sempre più diffusa legata a stili di vita, alimentazione e fattori di rischio cardio-metabolici. L’obiettivo della ricerca è valutare gli effetti di una dieta arricchita in Olio Extra Vergine di Oliva, inserita nel contesto della Dieta Mediterranea, sulla salute del fegato e sulle alterazioni tipiche della MASLD.

“Portare la ricerca fuori dai luoghi specialistici significa rafforzare il legame con il territorio e contribuire a una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione e degli stili di vita”, ha dichiarato Enzo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’IRCCS De Bellis.

“Il Carnevale è un evento che appartiene alle persone e alla comunità – ha aggiunto l’avv. Fruscio, Commissario Straordinario –. Inserire in questo contesto un messaggio legato alla salute e alla ricerca scientifica amplia il significato della manifestazione, valorizzandone la dimensione sociale e civile”.

Secondo il prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico dell’IRCCS De Bellis, “Con EvòLiveR vogliamo raccontare una ricerca che parte dall’evidenza scientifica ma guarda alla vita quotidiana con un linguaggio più informale. La Dieta Mediterranea, l’Olio Extra Vergine di Oliva e l’attività fisica non sono concetti astratti, ma strumenti concreti di prevenzione che possono incidere in modo significativo sulla salute epatica e metabolica”.

La presenza dell’IRCCS Saverio De Bellis al Carnevale di Putignano 2026 rappresenta così un’occasione per far incontrare la scienza e la comunità, trasformando un evento simbolo della tradizione in un momento di consapevolezza e dialogo sul futuro della salute.