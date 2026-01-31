Quartiere Ferrovia al buio: residenti denunciano pali spenti e chiedono interventi urgenti

Scarsa illuminazione pubblica nel quartiere Ferrovia, monta la protesta dei residenti. A rilanciare la segnalazione è il comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”, che parla di una situazione “evidente e preoccupante” documentata da numerose fotografie scattate nella serata del 30 gennaio.

Secondo quanto riferito, in diverse strade risultano spenti interi tratti di lampioni della pubblica illuminazione. Tra le vie indicate compaiono via Trento, via Trieste, via Monfalcone e via Podgora, ma le segnalazioni riguarderebbero anche altre zone del quartiere. In alcuni punti, sottolineano i residenti, le strade sarebbero illuminate soltanto dalle luci provenienti dalle abitazioni private.

Il comitato evidenzia come il problema non sia soltanto di decoro urbano ma di sicurezza. L’area, ricordano, è stata teatro negli ultimi mesi di episodi di violenza e criminalità che hanno alimentato un diffuso senso di insicurezza tra chi vive e lavora nella zona. In questo contesto, spiegano, un’illuminazione insufficiente rischia di aumentare la percezione di pericolo e di favorire situazioni di degrado.

La richiesta è quella di un intervento rapido e strutturale: verifica puntuale dei punti luce non funzionanti, ripristino tempestivo e successivo monitoraggio costante dell’impianto. “Non possiamo permetterci nemmeno un palo spento”, è il messaggio lanciato dal comitato, che definisce l’illuminazione pubblica uno strumento di prevenzione oltre che un servizio essenziale.

L’iniziativa viene presentata come un appello costruttivo alle istituzioni e non come una polemica. Il gruppo di cittadini chiede una collaborazione stabile tra amministrazione e residenti, richiamando precedenti mobilitazioni dal basso che in passato hanno portato all’attenzione delle autorità diverse criticità del quartiere.

Intanto prosegue la raccolta di segnalazioni e documentazione fotografica, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un tema che, per chi abita nella zona Ferrovia, incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana.