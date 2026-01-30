Rinasce il Teatro Radar: Biagio Izzo protagonista de L’arte della truffa
MONOPOLI – Martedì 3 febbraio alle ore 21, il Teatro Radar di Monopoli ospita Biagio Izzo con la commedia L’arte della truffa, nuovo appuntamento della stagione teatrale Rinascenza 2025-26. Lo spettacolo, scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, promette una serata di risate e colpi di scena.
Sul palcoscenico Izzo interpreta Gianmario, imprenditore edile da tre generazioni e gentiluomo del Papa, che alla vigilia di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli, deve accogliere in casa il cognato Francesco, truffatore professionista agli arresti domiciliari. La convivenza forzata darà vita a una serie di equivoci che porteranno Gianmario a fronteggiare guai inaspettati, ma con l’aiuto provvidenziale di Francesco riuscirà a venirne fuori.
Accanto a Biagio Izzo, sul palco recitano Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale, con la regia di Augusto Fornari.
Biglietti e informazioni
I biglietti della stagione teatrale Rinascenza rimangono invariati: 28 euro per la platea, 25 euro per la galleria, con riduzioni a 20 e 18 euro rispettivamente per spettacoli selezionati come Anche in casa si possono provare emozioni forti, Natale in casa Cupiello e Tartufo.
Gli ingressi sono disponibili al botteghino di via Magenta 71 (dal martedì al venerdì, ore 17-19) e online su Vivaticket.com. Per informazioni: 335 756 47 88 | info@teatroradar.it.
La stagione teatrale 2025-26 è organizzata da Teatri di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura.