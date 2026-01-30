Evolio Expo 2026, Decaro: “Olivicoltura settore strategico, lavoriamo insieme per tutelare il patrimonio pugliese”

– Il presidente della Regione Puglia,, ha visitato oggi, la fiera B2B dedicata all’olio extravergine d’oliva e alla filiera olivicola, in corso presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari fino a domani.

Accompagnato dall’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, e dal presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, Decaro ha incontrato anche il sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, con cui ha condiviso strategie per la tutela e la valorizzazione del settore.

“L’olivicoltura è un comparto strategico per l’economia della nostra regione – ha dichiarato Decaro –: rappresenta il 6% del Pil pugliese, il doppio della media nazionale. L’olio extravergine d’oliva è il cuore di questo settore, un elemento distintivo della nostra enogastronomia e un volano per il turismo. Dobbiamo continuare a investire nella trasformazione dei prodotti agricoli e promuovere le eccellenze pugliesi a livello nazionale e internazionale”.

Sulla questione Xylella, il presidente ha sottolineato la necessità di rallentare la diffusione del batterio seguendo rigorosamente i protocolli fitosanitari e puntando su buone pratiche agricole, reimpianti di specie resistenti e collaborazione tra Regione, enti locali e Governo. “Non esiste al momento un luogo in cui la Xylella sia stata debellata – ha spiegato Decaro – ma possiamo proteggere il nostro patrimonio se lavoriamo insieme in modo coordinato e scientificamente guidato”.

Durante la visita, Decaro ha incontrato produttori, associazioni di categoria, enti e istituti scolastici presenti alla fiera, ascoltando le esperienze delle aziende, molte a conduzione familiare, impegnate nell’innovazione, sostenibilità e promozione dell’olio EVO pugliese di qualità.

EVOLIO Expo si conferma così un appuntamento strategico per il settore olivicolo pugliese, un punto di incontro tra produttori locali e buyer internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la filiera e consolidare la presenza della Puglia come regione leader nell’olivicoltura e nella produzione di olio extravergine d’eccellenza.