SAE Institute porta a Bari “Game Matters”: il convegno sull’innovazione nei game studies

BARI - SAE Institute Milano, in collaborazione con il Conservatorio di Matera e il Politecnico di Bari, ha organizzato il convegno, dedicato all’innovazione negli studi e nelle pratiche di game design. L’evento, tenutosi il 12 dicembre presso Officina degli Esordi a Bari, ha promosso un confronto interdisciplinare tra studiosi, designer, artisti e professionisti del settore, esplorando l’impatto delle nuove tecnologie sul linguaggio estetico, culturale e artistico dei videogiochi.

Il convegno rientra nel programma del progetto P+ARTS – Partnership project for Artistic Research, coordinato da NABA e finanziato dal PNRR nell’ambito di Next Generation EU. Nell’ambito del progetto, SAE Institute ha sviluppato StarLex, un videogioco da tablet destinato a bambini tra i 5 e i 7 anni, finalizzato a rilevare possibili predittori della dislessia nella fase iniziale della scuola primaria, con il supporto scientifico della psicologa Sara Zaccaria e della casa editrice Hogrefe.

Programma e panel tematici

Il convegno si è articolato in keynote, panel tematici e una tavola rotonda finale, per favorire il dialogo tra prospettive accademiche, artistiche e professionali.

Il primo panel, “Game design and innovation”, ha esplorato l’evoluzione delle meccaniche di gioco e l’impatto di tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, e il design inclusivo.

Il secondo panel, “Games and Art languages”, ha approfondito il rapporto tra videogiochi e pratiche artistiche, con focus su estetiche visive e sonore, narrazione interattiva e sperimentazioni transmediali.

Il terzo panel, “Games, Society, and Culture”, ha analizzato i videogiochi come artefatti culturali e sociali, affrontando temi di rappresentazione, identità, comunità digitali, etica e diversità.



