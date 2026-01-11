Aeroporto di Grottaglie, il progetto della Scuola di Volo compatibile con i voli di linea passeggeri

BARI - Il Consigliere regionale della Puglia ha espresso il proprio sostegno a proposte concrete per lo sviluppo del territorio jonico, sottolineando che l’attivazione dei voli di linea passeggeri all’aeroporto di Grottaglie è perfettamente compatibile con il progetto della Scuola di Volo, volto a incrementare l’economia locale e l’occupazione qualificata.

“Dal 2016, sia come Consigliere regionale che come Assessore allo Sviluppo Economico, ho seguito con continuità i progetti legati all’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato – e l’impegno profuso ha portato risultati concreti”. Tra le opere completate in questi anni si segnalano il rifacimento della pista di rullaggio, l’ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento dall’aerostazione alla SS Taranto-Brindisi e il completo rifacimento del terminal passeggeri, che sarà ultimato tra pochi mesi grazie a un finanziamento di 9 milioni di euro destinato nel 2019.

Il Consigliere ha poi commentato l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle in Puglia, sottolineando come, a differenza di quanto avviene in Sardegna, non vi sia ancora un pieno sostegno alla proposta della Scuola di Volo. In Sardegna, infatti, l’assessore regionale 5 Stelle Desirè Manca ha già avviato programmi di formazione dedicati ai giovani nelle professioni aeronautiche, incentivando l’occupazione qualificata e la formazione d’eccellenza.

“La proposta avanzata non è in alcun modo alternativa o ostativa all’attivazione dei voli di linea passeggeri – ha precisato il Consigliere – e sono lieto di poter collaborare con i colleghi del M5S affinché, una volta ultimati i lavori del terminal previsti per maggio, l’aeroporto di Grottaglie possa finalmente dotarsi dei voli di linea”.

Secondo il Consigliere, il progetto rappresenterebbe un successo per Taranto, migliorando la mobilità, generando nuovi flussi economici e aumentando i livelli occupazionali, anche grazie alla Scuola di Volo.