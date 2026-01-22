San Severo, esplode una bomba carta davanti all’abitazione di una consigliera comunale
SAN SEVERO – Una bomba carta è stata fatta esplodere ieri sera davanti all’abitazione della consigliera comunale di minoranza Annamaria Damone, del gruppo “CON San Severo”. L’esplosione, avvenuta intorno alle 23 in via Legnano, ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona.
Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per identificare i responsabili.