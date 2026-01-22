Margherita di Savoia, giro di fatture false: sequestrati beni per 30 milioni di euro

MARGHERITA DI SAVOIA – Un complesso giro diper evadere le tasse è stato scoperto dai finanzieri del, nell’ambito dell’inchiesta denominata. L’indagine ha portato ale all’iscrizione nel registro degli indagati di, tra cui un consigliere comunale di Margherita di Savoia, di età compresa tra 40 e 70 anni.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo e in concorso, di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, trasferimento fraudolento di valori e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale. Il sequestro riguarda dieci immobili, 36 auto, un’imbarcazione di lusso, 29 quote di partecipazioni societarie, denaro contante, 83 conti correnti, gioielli e orologi di ingente valore economico.

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero costituito una galassia di società, tra cui società “cartiere” operanti nel commercio ittico all’ingrosso e società cassaforte utilizzate per custodire e schermare le ricchezze accumulate illecitamente. Le cartiere, dopo aver accumulato ingenti debiti tributari, venivano poste in liquidazione volontaria e cessate, al fine di eludere la responsabilità della frode fiscale.

Attraverso questo meccanismo, gli indagati avrebbero evaso imposte sui redditi e IVA per 60 milioni di euro. Il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza è finalizzato alla confisca dei beni accumulati illegalmente.