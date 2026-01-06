San Severo piange Francesco “Cecchino” Damone

BARI - Si è spento nella notte all’età di 87 anni Francesco Damone, conosciuto come Cecchino, ex consigliere regionale della Puglia e figura autorevole della politica locale a San Severo e in tutta la provincia di Foggia.Damone è stato consigliere regionale dal 2005 al 2015, eletto con la lista La Puglia Prima di Tutto, di cui è stato anche capogruppo. Ha ricoperto numerosi incarichi anche a livello comunale, servendo come consigliere a San Severo per diverse consiliature e candidandosi alla Camera nel 2001.Funzionario e poi dirigente della Regione Puglia, Damone ha guidato il Comitato di Gestione della Usl Foggia 2 e, fino agli ultimi anni, è stato un punto di riferimento e mentore della politica locale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama istituzionale e nella comunità sanseverese.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Damone, già dirigente e consigliere regionale e figura di riferimento per il suo territorio e la comunità.“Cecchino Damone ha lasciato questa terra per continuare a fare tutto il possibile per la sua famiglia, per la Puglia e per l’umanità intera. Grazie a lui e ai suoi cari per i doni che abbiamo ricevuto e per quanto riceveremo ancora”, ha dichiarato Emiliano, sottolineando l’impegno e l’eredità lasciata da Damone nel mondo istituzionale e civile.