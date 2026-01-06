Bari, anziana investita in via Giulio Petroni: trasportata in ospedale in condizioni critiche

– Una donna di 76 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava via Giulio Petroni. Alla guida dell’auto coinvolta un automobilista che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

La vittima ha riportato diversi traumi e, all’arrivo dei sanitari del 118, è stata trovata in stato di incoscienza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stata classificata in codice rosso. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere, l’anziana è giunta in arresto cardiaco.

Determinante l’intervento di un medico rianimatore, che è riuscito a far ripartire il cuore della donna. La 76enne resta tuttavia incosciente e ricoverata in condizioni critiche.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.