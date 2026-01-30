Serie B: il Bari cede 0-3 al Palermo al San Nicola
Nel primo tempo entrambe le squadre creano occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Al 3’ De Pieri del Bari sfiora il gol, mentre all’11’ Le Douaron del Palermo va vicino alla rete. Al 17’ Rao per poco non riesce a segnare per i padroni di casa, e al 23’ Bani del Palermo calcia di destro senza centrare lo specchio. Poco prima dell’intervallo, al 40’, Stabile del Bari spreca una buona opportunità per sbloccare il match.
Nel secondo tempo il Palermo prende il controllo del gioco e passa in vantaggio al 12’: Le Douaron realizza di testa su un cross di Ceccaroni. Al 28’ Pohjanpalo raddoppia, ancora di testa, su assist di Palumbo. La terza rete arriva al 37’, con Ranocchia che trasforma un rigore concesso per un fallo di Cistana su Gyasi. Poco dopo, al 38’, Corona sfiora il quarto gol, senza riuscire a segnare.
Il Bari dovrà ora concentrarsi sul prossimo impegno: nella ventitreesima giornata di Serie B, sabato 7 febbraio alle 15, affronterà il Mantova al “Martelli”.