Serie A, Lecce–Roma 0-2: i giallorossi passano al “Via del Mare”

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce cade in casa contro la Roma per 0-2 nella diciannovesima giornata del girone di andata di Serie A. Al “Via del Mare” i capitolini si impongono con una prova concreta, capitalizzando le occasioni decisive e consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica.L’avvio è vivace. Al 10’ il Lecce va vicino al vantaggio con Ramadani, che sfiora il gol. La risposta della Roma è immediata e al 13’ arriva l’1-0: Dybala serve un cross preciso, Ferguson si inserisce e di destro batte il portiere salentino. Tre minuti più tardi Cristante prova la conclusione di sinistro, ma il tiro non inquadra la porta. Al 36’ El Shaarawy sfiora il raddoppio, mentre al 38’ viene annullata una rete a Pisilli per posizione di fuorigioco.Nella ripresa il Lecce prova a reagire. Al 13’ Pierotti va vicino al pareggio, ma manca la finalizzazione. Al 16’ è la Roma a rendersi pericolosa con Wesley, che per un soffio non trova il gol. Al 21’ i padroni di casa hanno un’altra buona opportunità con N’Dri, non concretizzata. Al 26’ arriva l’episodio che chiude il match: Pisilli serve Dovbik, che con una girata al volo di sinistro firma il definitivo 0-2.Con questo risultato il Lecce resta quintultimo in classifica a quota 17 punti, mentre la Roma sale al quarto posto con 36 punti, confermando il proprio momento positivo.