“Shoah – Frammenti di una ballata”: a Lecce il teatro della memoria con Ura Teatro

LECCE – In occasione della, il teatro diventa spazio di riflessione storica e civile., daa Lecce, va in scena Shoah – Frammenti di una ballata, spettacolo di, scritto, diretto e interpretato da, con le musiche di, eseguite dal vivo da

Lo spettacolo dà voce a quattro storie di bambine, bambini e adolescenti vissuti negli anni della Shoah, tra Ucraina, Ungheria, Polonia e Italia, nel periodo compreso tra il 1942 e il 1946. Attraverso il loro sguardo prendono forma l’esperienza degli orfani rimasti soli dopo la deportazione dei genitori, la sopravvivenza nei ghetti, l’arrivo nei lager con i giocattoli ancora tra le mani e il silenzio che ha segnato per sempre i sopravvissuti.

Un racconto che attraversa il contesto storico dell’ascesa del nazismo, delle leggi antisemite, della vita nei campi di sterminio, fino alla liberazione e all’accoglienza dei profughi, che coinvolse anche alcune località della Puglia. Non una narrazione totale, ma una serie di frammenti, capaci di restituire emozioni, percezioni e pensieri di chi visse l’orrore senza poterlo comprendere pienamente.

«Raccontare la Shoah è un compito che va oltre le parole», spiega Saccomanno. «Il rischio della retorica e dell’eccesso è sempre presente. Da questo travaglio nasce l’idea del frammento e del dialogo continuo tra parola e musica: più che spiegare, vogliamo far raccontare gli occhi dei più piccoli».

Shoah – Frammenti di una ballata inaugura la terza edizione di “Storie”, rassegna curata da Ura Teatro nell’ambito di Tagliatelle – Stazione Ninfeo, progetto selezionato dal bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la valorizzazione di Masseria Tagliatelle e del Ninfeo delle Fate. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rassegna propone narrazioni intime e collettive, dando spazio a voci plurali e a storie di resistenza, lavoro, migrazione e cambiamento.

