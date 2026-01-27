Tragedia a Empoli, morta Gaia Gelsi: aveva solo 22 anni

EMPOLI – Aveva appenaGaia Gelsi, la giovane di origine lucerina deceduta ieri,, all’ospedale, dove era ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da unil 20 gennaio alla stazione di

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, residente a Certaldo (Firenze), si trovava sul binario 1 quando il treno l’ha colpita. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver notato la giovane in prossimità dei binari e di aver tentato di avvertirla del pericolo. L’impatto le ha causato ferite gravi, in particolare alla testa, risultate poi fatali dopo alcuni giorni di ricovero.

La tragica morte di Gaia ha lasciato sgomenta la comunità locale. La giovane era conosciuta e stimata soprattutto per il suo impegno come volontaria della Misericordia di Certaldo, dove aveva svolto il servizio civile negli anni 2024–2025.

In una nota, il Comune di Certaldo ha ricordato:

«Gaia era dotata di grande sensibilità, con una naturale propensione per il disegno e una spiccata attenzione verso l’assistenza alle categorie più fragili, mettendo sempre il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri e della comunità. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene va il più sincero e partecipe cordoglio del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Certaldo».

La vicenda ha profondamente colpito amici, familiari e tutta la comunità di Certaldo, lasciando un vuoto difficile da colmare.