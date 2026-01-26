Taranto, lavoratori Vestas in protesta: manichino impiccato e striscione sul tetto contro il trasferimento forzato

TARANTO - Un gruppo diha inscenato ieri una protesta simbolica sul tetto del capannone del sito di, appendendo un manichino con la corda al collo e fissando uno striscione con la scritta:

La mobilitazione, organizzata dalla Uilm insieme alla Fiom Cgil, rientra in uno sciopero che dura ormai da 12 giorni, in segno di opposizione alla decisione dell’azienda di chiudere il magazzino di Taranto e trasferire 32 dipendenti a San Nicola di Melfi, a circa 200 km di distanza.

In una nota, la Uilm ha spiegato il significato del gesto: “L’uomo impiccato è il simbolo brutale di un futuro che viene tolto, di una dignità calpestata e di un territorio che rischia di essere svuotato per sempre”. L’organizzazione sindacale sottolinea come lo spostamento del lavoro non sia una semplice riorganizzazione, ma una condanna per tante famiglie, costrette a scegliere tra il lavoro e la loro terra.

I lavoratori restano in presidio permanente, determinati a ottenere un confronto con l’azienda e a difendere i posti di lavoro nel territorio jonico.