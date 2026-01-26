Rutigliano: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo nominati Ambasciatori del Fischietto in Terracotta 2026

RUTIGLIANO – Risate, divertimento e grande partecipazione hanno animato ieri pomeriggio la cerimonia di conferimento della nomina di Ambasciatori del Fischietto in Terracotta 2026, tenutasi presso il Teatro Metamorfosi di Rutigliano. L’evento ha chiuso l’annuale edizione della storica kermesse dedicata ai manufatti in terracotta, simbolo della creatività artigianale rutiglianese e patrimonio culturale apprezzato ben oltre i confini locali.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati gli attori e comici pugliesi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, accolti dagli applausi degli oltre 300 presenti. Il celebre duo, noto per la loro ironia e l’amore per la Puglia, succede nel ruolo di Ambasciatori a Beppe Convertini (2025) e a numerose altre personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Gabriella Carlucci, Michele Mirabella, Toni Santagata, Sergio Rubini, Anna Falchi, Vittorio Sgarbi, Antonio Decaro, Dario Vergassola, Lino Banfi, Pippo Mezzapesa e Gianni Ciardo.

“Essere Ambasciatori del Fischietto significa custodire e diffondere una tradizione antica, identitaria e popolare. Un impegno serio, certo, ma anche la gioia di ricordare al mondo che un fischietto, se usato bene, mette tutti di buon umore”, ha dichiarato Solfrizzi sui social. Più goliardico Stornaiolo: “E da ieri sera finalmente Emilio torna a fischiare…”. Il fischietto in terracotta è infatti simbolo di buon auspicio, protezione e allegria.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme a Vito Leccese, Sindaco della Città Metropolitana di Bari, e Francesco Paolicelli, Assessore all’Agricoltura, sottolineando il legame tra Rutigliano e la Regione nel segno delle tradizioni e della cultura locale.

Solfrizzi e Stornaiolo avranno ora il compito di raccontare la Puglia e le sue radici attraverso l’ironia e la leggerezza che li contraddistingue, proprio come fanno i fischietti in terracotta da generazioni.