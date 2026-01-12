Taranto, operaio morto all’ILVA: il cordoglio del presidente della Regione Puglia

TARANTO – Un grave lutto ha colpito l’ILVA questa mattina con la morte dell’operaio. La tragedia ha suscitato immediata reazione da parte delle istituzioni, con il presidente della Regione Puglia,, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima e ai colleghi.

«Il mio cordoglio più sincero va alla famiglia del lavoratore e a tutti i colleghi che in queste ore piangono la sua scomparsa. Il dolore merita tutto il nostro rispetto e lo sciopero annunciato dai sindacati è sacrosanto», ha dichiarato Decaro.

Il presidente della Regione ha sottolineato come il cordoglio non sia sufficiente: «Chiedo con forza che si metta immediatamente in campo un piano straordinario di manutenzione e risanamento che garantisca la sicurezza di tutti i lavoratori e avvii con decisione il percorso di decarbonizzazione. In queste condizioni, l’acciaieria non ha futuro».

Decaro ha poi rivolto un appello al Governo: «Ogni parola oggi rischia di essere superflua. Chi deve indagare lo farà e fin da ora esprimo massima fiducia negli inquirenti. Ma non possiamo derubricare quanto accaduto a un caso isolato. Chiediamo un intervento immediato affinché si faccia piena chiarezza sulle condizioni di sicurezza sul lavoro e venga data una risposta chiara sul futuro delle acciaierie, che non può prescindere dalla messa in sicurezza degli impianti e dalla tutela dei lavoratori. Così non è più possibile andare avanti».